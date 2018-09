Claudio Marchisio, da ieri nuovo giocatore dello Zenit San Pietroburgo, ha rilasciato le prime parole in Russia ricordando la promessa fatta alla Juventus

Dopo 25 anni alla Juventus, per Claudio Marchisio è cominciata ieri la nuova avventura allo Zenit San Pietroburgo. L'ex centrocampista bianconero, pronunciando le sue prime parole da nuovo giocatore del club russo, ha ricordato la sua scelta di non vestire alcuna altra maglia italiana dopo il lungo corso alla Juve: «Dopo aver lasciato la Juventus, ho promesso che non avrei giocato in un altro club italiano, ma volevo trovare un posto dove misurare le mie capacità. Non ho avuto dubbi sul firmare con lo Zenit, sono rimasto colpito da questo ambiente».