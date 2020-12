Il tecnico del Borussia Monchengladbach Marco Rose non usa giri di parole per commentare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League

Il tecnico del Borussia Monchengladbach Marco Rose non usa giri di parole per commentare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League ottenuta nonostante la sconfitta per 2-0 sul campo del Real Madrid.

SOPRAVVISSUTI – «Bisogna essere onesti. Abbiamo incontrato un girone difficile giocando sei partite toste arrivando secondi con otto punti. Se guardiamo la classifica è molto corta. Ci siamo qualificati e questo mi rende orgoglioso dei miei ragazzi. E’ un momento speciale per il club e per i tifosi. Siamo davvero felici. Ci fa stare bene. Ma è vero che non abbiamo giocato bene e meritavamo di perdere 2-0. Ma siamo sopravvissuti a un girone difficile e non credo che tutti avrebbero scommesso che ce l’avremmo fatta».