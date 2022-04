Marelli sul rigore non concesso all’Atalanta: «Decisione incomprensibile». La sentenza dell’ex arbitro

Luca Marelli, ex arbitro ed opinionista DAZN, ha commentato così la decisione dell’arbitro Laoz di non concedere rigore a favore dell’Atalanta contro il Lipsia per un tocco sospetto di mani in area, pur dopo la revisione al monitor.

La sua sentenza: «Le sue decisione incomprensibile: ha aumentato il volume del corpo. E’ stato aumentato, era molto, molto evidente».