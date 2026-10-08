Mariano Diaz, bacio a sorpresa dopo la partita: il gesto della tifosa

L’attaccante della Repubblica Dominicana, ex Real Madrid e oggi all’Alavés, è stato protagonista di un episodio curioso al termine della sfida contro Haiti



Un episodio decisamente insolito ha attirato l’attenzione dei social network al termine della partita tra Repubblica Dominicana e Haiti. Al centro della scena è finito Mariano Diaz, attaccante dominicano ed ex giocatore del Real Madrid, oggi in forza all’Alavés.

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Dopo la sconfitta della propria nazionale, il centravanti si è fermato all’uscita dello stadio per dedicare qualche momento ai sostenitori presenti. Tra fotografie, saluti e strette di mano, però, una tifosa ha deciso di andare oltre il semplice saluto.

Mentre Mariano era impegnato con gli altri supporter, la donna si è avvicinata improvvisamente al giocatore e lo ha baciato sulle labbra, prima di stringerlo con un braccio intorno al collo. La scena è stata ripresa da alcune persone presenti sul posto e, nel giro di poco tempo, è finita sui social diventando virale.

A rendere l’episodio ancora più particolare è stata la reazione dell’attaccante. Mariano Diaz, infatti, non ha allontanato la tifosa, ma ha ricambiato il bacio davanti agli altri sostenitori. Un gesto che ha inevitabilmente alimentato le reazioni degli utenti sui social, dove il video ha iniziato rapidamente a circolare.

Terminato il curioso siparietto, il centravanti ha continuato tranquillamente il proprio momento con i tifosi, concedendosi alle fotografie e ai saluti come se nulla fosse accaduto.

Un episodio di pochi secondi, dunque, ma sufficiente per trasformare Mariano Diaz in uno dei protagonisti più chiacchierati sui social dopo la partita.