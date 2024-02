Marino: «Mercato povero, bene solo Roma e Napoli. La Juve...»

Le parole di Pierpaolo Marino, ex direttore dell’area tecnica dell’Udinese, sul calciomercato invernale. I dettagli

Pierpaolo Marino ha parlato a Rai Radio 1 del calciomercato delle squadre di Serie A.

MERCATO – «È stato un mercato povero di soldi, ma in alcuni casi ricco di fantasia. Mi è piaciuto molto l’acquisto di Ngonge da parte del Napoli, lo ritengo un giocatore adatto alla platea dello stadio Maradona. Ha fantasia, velocità, ha gamba e fa anche gol. Napoli e Roma si sono mosse molto bene. Occhio anche alla Fiorentina, aggiungere Belotti al suo attacco può aiutarla a raggiungere il quarto posto in campionato».

INTER E JUVE – «La Juve aveva bisogno di qualcosa a centrocampo, il colpo Alcaraz diventa la ciliegina sulla torta. Sia la Juve che l’Inter stanno andando molto bene, in questi casi altri acquisti si fanno o per aggiungere qualcosa in cui si è sicuri di migliorare oppure si rischia di rompere certi equilibri virtuosi. Il mio amico Marotta sta già lavorando in prospettiva. La Juve ha preso il giocatore che le mancava numericamente».