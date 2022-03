Udinese, Marino: «Altro torto, Marelli dice cose contrastanti con la realtà». Le parole del direttore tecnico dell’Udinese

Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell‘Udinese, ha parlato a DAZN dopo Udinese-Roma.

Le sue parole: «Abbiamo una classifica con due partite in meno, è da tempo che giochiamo bene e meritiamo i risultati che andiamo a fare in campo. E qualche volta il risultato che è meritato ci sfugge anche per episodi come quello di questa sera al 94′ dove c’è molto da dire. Sappiamo che quando alcuni ‘soloni’ parlano come se fossero i depositari della verità, io vorrei capire. Dalla panchina ho visto poco però sono andato a rivedere le immagini. Voi vedete un fallo di mano? Io non lo vedo chiaramente. Voi lo vedete? Se facciamo un ferma immagine possiamo fare un fallo di mano».

REPLICA A MARELLI – «Io voglio dire una cosa al di là di tutto: Marelli è un opinionista, non è più un arbitro quindi va tenuto in conto come un opinionista. Non è più l’arbitro che era una volta e dice ogni settimana la sua opinione che spesso è in contrasto con quello che vediamo noi sul campo. Si è espresso anche a Milano su un fantomatico fallo di mano di Udogie che non c’era e poi oggi si esprime su un fallo di mano che nessuno ha visto. Vi assicuro che oggi ho analizzato tutte le immagini possibili anche quelle che abbiamo in sala video di riprese nostre, io non riesco a vedere un fallo di mano che determini questa decisione da parte dell’arbitro. A parte che ci sarebbe anche da ridire su dove viene battuta la punizione da cui nasce il lancio che porta al calcio di rigore. La punizione della Roma era quindici metri più indietro. Non riesco a vedere un’immagine chiara che mi faccia essere sicuro che la mia squadra non abbia subito un torto. Questo per l’oggettività. Poi moralmente ci sentiamo vincitori della partita perchè abbiamo fatto una grande partita e le statistiche lo dicono. Chicchessia non può dire il contrario. Marelli lo rispetto come opinionista ma non lo reputo colui che decide se l’arbitro ha fatto bene o male. E’ una sua opinione e spesso dà delle opinioni che sono contrastanti con la realtà».

DI BELLO E DAZN – «Se il VAR non vede niente cosa può fare? Deve dire che l’arbitro ha fischiato. Vorrei sottolineare che con Di Bello venivamo da nove sconfitte consecutive. Siamo sfortunati con Di Bello. Neppure il peggiore degli allenatori ti fa fare nove sconfitte consecutive. Io vorrei sottolineare che, ripeto, Marelli è un’opinionista. Voi lo avete giustamente ingaggiato per i suoi trascorsi arbitrali che non vado a commentare. Per me, sono anche un ex arbitro, il giudizio di Marelli lascia il tempo che trova perchè io ho il giudizio di averla vista sul campo e non ho il riscontro delle immagini che mi dicono che c’è un fallo di mano tale da fischiare un rigore con una sicurezza implacabile. E’ stata decisa una partita su un episodio dubbio. Poi non vorrei che Marelli faccia i suoi commenti in base ai bacini d’utenza delle squadre che giocano in campo. Vedo sempre dei giudizi che sono a tutela di quei bacini che non hanno bisogno di aiuto nei commenti perchè sono supportati già dal vento dell’interesse editoriale. Ma DAZN tutela tutte le squadre in egual misura ma mi spiace riscontrare che un opinionista parla come se fosse il depositario della verità. Ci sono immagini contrastanti. Sarebbe più corretto assumere una posizione più neutrale senza applaudire all’arbitro. Ma cosa c’è da applaudire?».