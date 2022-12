Marocco, una leggendaria partita quella che ha portato la formazione africana ai quarti del Mondiale a discapito della Spagna

Grande entusiasmo in Marocco per l’impresa fatta contro la Spagna. Il quotidiano Le Matin ha definito la partita «drammatica, estasiante, leggendaria». La spiegazione della partita insiste sul valore della difesa marocchina: «Alla presenza di tutti i suoi titolari, Walid Regragui non ha cambiato praticamente nulla nella sua strategia, cedendo palla all’avversario e optando per un muro difensivo basso. La Spagna, invece, ha investito fin dall’inizio la metà campo marocchina, mandando otto giocatori nella metà campo avversaria».

Ma pur monopolizzando il possesso palla, la Spagna «non è riuscita a impegnare il portiere

Yassine Bounou».