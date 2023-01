Marotta: «Il calcio è come Nuovo Cinema Paradiso»

L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha ripercorso la sua vita in un’intervista al Corriere della Sera. Ecco alcuni passaggi

INIZI – «Mi sento come Salvatore, il bambino di Nuovo Cinema Paradiso: inizia come aiuto proiezionista al cinema del paese e diventa un grande regista. Ho coronato il sogno di una vita cominciando da bimbo a Varese, facendo il garzone del magazziniere».

MONZA Nel 1987 DOPO GALLIANI – «Mi alterno con Adriano che lascia la squadra l’anno precedente. É un’esperienza importante perché con Piero Frosio vinciamo il campionato di C».

PAURA PER IL COVID – «Sì perché non conoscevo l’evoluzione della malattia. Per qualche giorno ho indossato il casco, sono stati momenti difficili».