Marotta via dalla Juve, Allegri sorpreso: «Mancherà, l’ho saputo ora»

Le parole di Allegri in merito all’addio alla Juventus del dirigente Giuseppe Marotta annunciato dopo la vittoria sul Napoli

Come un fulmine a ciel sereno la decisione di Giuseppe Marotta di lasciare la carica di amministratore delegato della Juventus dal prossimo 25 ottobre. Non è ancora stata fatta chiarezza sia sul futuro dell’ex dirigente della Sampdoria ma anche sui motivi che hanno spinto l’attuale dg a rassegnare le dimissioni dalla carica di ad bianconero. Tanto che la sorpresa ha colpito gli stessi tesserati della Juventus, tra cui l’allenatore Massimiliano Allegri e il calciatore Alex Sandro, i soli a parlarne brevemente nel corso del post-partita. Queste, infatti, le parole di Alex Sandro al termine della partita in zona mista: «Non sapevo niente della sua decisione, è una persona importante nel calcio, lui sa che cosa sta facendo».

Ma dell’addio di Giuseppe Marotta alla società Juventus, mentre si moltiplicano i rumors sulla sua prossima destinazione, ne ha parlato anche l’allenatore Massimiliano Allegri al termine dello scontro diretto contro il Napoli che ha lanciato la fuga in classifica della Juve. Queste le parole del tecnico livornese sull’addio di Marotta alla Juve: «Con il direttore Marotta sono stato quattro anni e mezzo, sono stati anni belli e importanti. E’ il miglior dirigente europeo ed italiano, ha costruito lui la Juve insieme a Paratici, Nedved e il presidente Agnelli. L’ha resa una squadra vincente, dentro e fuori dal campo. Questa cosa dell’addio l’ho saputa ora, è normale che mancherà e a lui sono legato anche affettivamente, ma dovremo essere bravi a sopperire alla mancanza».