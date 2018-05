Marotta sulla finale: «Higuain in panchina non mi sorprende»

La Juventus è pronta a scendere in campo per affrontare il Milan in finale di Coppa Italia. Ecco le parole di Beppe Marotta prima della sfida

Manca poco al fischio d’inizio di Juventus–Milan, finale di Coppa Italia. Beppe Marotta, direttore generale e amministratore delegato della Juve, ha parlato della formazione schierata quest’oggi da Max Allegri. Sorprende l’assenza di Higuain. Così ha parlato il dirigente bianconero a Rai Sport: «Higuain in panchina non mi sorprende. Le gare durano 100 minuti, sono sicuro che avrà l’occasione di incidere a gara in corso. Allegri ha la possibilità di vederli durante la settimana e mette in campo i più idonei».

Il dirigente bianconero ha poi parlato della finale e delle sue aspettative: «E’ una gara secca. La sfida ha un valore diverso e per loro rappresenta l’appuntamento più importante dell’anno. Lo è anche per noi ovviamente, che siamo in grado di controbattere alla loro gioventù e spensieratezza con la nostra forza».

