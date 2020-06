Marotta: «Cavani un’opportunità. Tonali più abbordabile di Chiesa»

Beppe Marotta fa il mercato dell’Inter. L’ad nerazzurro snocciola vari nomi rientrati in ottica nerazzurra. Le sue parole

Il mercato dell’Inter lo fa Beppe Marotta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. L’ad nerazzurro, che ha parlato anche di Lautaro Martinez, commenta così i vari nomi accostati al club milanese.

CAVANI – «È una delle opportunità, è oggetto di monitoraggio essendo un calciatore in scadenza. Ma non abbiamo approfondito la questione: in questo momento è piuttosto lontano dall’Inter».

CHIESA – «La Fiorentina ha aspettative economiche elevate, ecco perché oggi non abbiamo avviato un confronto con loro. Anche di più di 70 milioni. Tonali è più abbordabile, un’operazione che si può costruire in maniera migliore. Ed è un ragazzo che è ancora in fase di crescita».

ZANIOLO – «Zaniolo? Richiede un investimento elevatissimo, non ci sono le condizioni economiche per affrontare il discorso».

NAINGGOLAN – «Non vogliamo svalutarlo. Rientrerà dal prestito, poi faremo delle valutazioni. Non c’è fretta di decidere».