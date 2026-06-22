Beppe Marotta applaude Malagò nuovo presidente FIGC e aggiorna sulle mosse di mercato nerazzurre

A margine dell’elezione di Giovanni Malagò come nuovo presidente della FIGC, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha espresso grande soddisfazione per la scelta, sottolineando quanto l’esperienza e la credibilità del dirigente romano possano rappresentare un valore aggiunto per il sistema calcio.

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Marotta: “Un vincente, serviva una figura così”

Il dirigente nerazzurro ha elogiato apertamente il nuovo presidente federale: «Malagò? Rappresenta l’aver affidato il mondo del calcio a una persona che ha grande esperienza. Un vincente, come dimostrano la sua storia e i suoi risultati. Oggi ci vuole gente competente, abbiamo tanto da lavorare e un presidente così autorevole era necessario».

Marotta ha poi rimarcato il peso della Serie A nel processo elettivo, evidenziando il valore simbolico della candidatura espressa dalla massima lega dopo oltre vent’anni: «Era dal 2001 che la Serie A non presentava una candidatura. Averla fatta non significa avere un predominio sulle altre componenti ma è un dato importante perché aver avuto questa vittoria, anche con il supporto delle altre componenti, significa che la Serie A ha assunto il ruolo che le compete e può essere importante per il futuro».

Mercato Inter: Marotta frena su Palestra

Interpellato sul possibile arrivo di Marco Palestra, esterno dell’Atalanta accostato con insistenza ai nerazzurri, Marotta ha preferito mantenere il massimo riserbo: «Palestra? Non ci sono novità», ha dichiarato, senza aggiungere ulteriori dettagli.

Ndicka, nessuna trattativa: “Non lo stiamo cercando”

Decisa, invece, la smentita riguardo a un presunto interesse per Evan Ndicka, difensore della Roma. «Per ora non lo abbiamo cercato e non abbiamo fatto nulla. Se mi chiedete se lo stiamo trattando la mia risposta è no, di sicuro», ha concluso Marotta, chiudendo ogni spiraglio su un possibile affondo.