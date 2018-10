Marsiglia-Lazio highlights e gol: le azioni salienti della gara valida per la 3ª giornata della Europa League 2018/2019

Allo Stade Velodrome di Marsiglia va in scena Marsiglia-Lazio, gara valida per la terza giornata della Europa League 2018/2019. Nel Gruppo H di riferimento, cammino sin qui difficile per i francesi guidati dall’ex romanista Rudi Garcia, con un solo punto conquistato nelle prime due gare. La Lazio di Simone Inzaghi (3), dopo il successo iniziale contro l’Apollon (1), è incappata nella pesante sconfitta sul campo del Francoforte (6), attuale capolista del girone. La sfida di Marsiglia può dunque rappresentare uno spartiacque per il prosieguo nella competizione.

Marsiglia-Lazio è diretta dall’arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano. 34 anni, ha già arbitrato la Lazio due volte nella scorsa Europa League con due vittorie biancocelesti (1-0 casalingo sul Nizza nella fase a gironi e 2-0 esterno a Kiev nel ritorno defli ottavi di finale). Ecco i gol e le azioni salienti di Marsiglia-Lazio.

MARSIGLIA-LAZIO 0-1 – Lazio subito in vantaggio grazie a Wallace, che di testa anticipa tutti in area di rigore e converte in rete un corner dalla sinistra di Leiva

MARSIGLIA-LAZIO 0-2 – La squadra di Inzaghi raddoppia con Caicedo, che viene servito benissimo da Immbolie e davanti al portiere non sbaglia