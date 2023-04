Marsiglia, Longoria: «Vorrei che Tudor rimanesse, ma non ho la sfera di cristallo»

Pablo Longoria, presidente dell’Olympique Marsiglia, ha parlato del futuro del tecnico del club francese, Igor Tudor

Pablo Longoria, presidente dell’Olympique Marsiglia, ha parlato a Le Figaro.

MIO FUTURO – «Non voglio andarmene e non penso che ci sia qualcuno che possa andarsene da qui alla ricerca di un altro club».

TUDOR – «Vorrei che rimanesse ma non ho la sfera di cristallo e non leggo il futuro. Sono molto contento del suo lavoro, spero che lui sia felice quanto me. C’è un’analisi da fare, non solo sugli ultimi risultati: dobbiamo prendere quota».