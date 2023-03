Marsiglia, Sanchez: «Voglio restare, ma sono qui per vincere»

Alexis Sanchez, attaccante del Marsiglia, ha parlato del suo futuro dopo le sconfitte contro PSG e Annecy. Le dichiarazioni

Alexis Sanchez, attaccante del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa.

FUTURO – «Voglio restare, ma sono qui per vincere. Voglio essere un campione, l’ho detto dal primo giorno. Nella mia carriera ho sempre vinto, ho sempre avuto questa voglia. Sono qui per vincere titoli, non mi interessa essere secondo o terzo o quarto… mercoledì ero ancora più triste dei tifosi, è una sensazione che non se ne andrà dopo due o tre successi. Vedremo in base ai risultati e alla qualificazione in Champions».