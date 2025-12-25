Martinelli Sampdoria, non solo i doriani sul portiere della Fiorentina: duello con quella squadra per gennaio. Le ultime

Martinelli Sampdoria, i doriani sono interessati al portiere della Fiorentina. Su di lui c’è anche il Mantova. Possibile duello a gennaio

La Sampdoria si avvicina alla sessione invernale di calciomercato con una strategia ben definita e obiettivi chiari. Tra i reparti che la dirigenza blucerchiata intende rinforzare c’è anche quello dei portieri, un settore considerato fondamentale per dare maggiore solidità alla squadra nella seconda parte di stagione. In questo contesto prende quota la pista Martinelli , che nelle ultime ore ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Il mercato di gennaio rappresenta un momento chiave per la Sampdoria, chiamata a intervenire in modo mirato e sostenibile. L’idea è quella di inserire in rosa un estremo difensore giovane, ma allo stesso tempo affidabile, capace di adattarsi rapidamente ai meccanismi della squadra e di offrire valide alternative tra i pali. La filosofia del club resta orientata alla valorizzazione dei talenti emergenti, senza rinunciare a un minimo di esperienza e personalità.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo X, la dirigenza blucerchiata avrebbe chiesto informazioni alla Fiorentina per Tommaso Martinelli. Il nome Martinelli è quindi entrato con forza nei radar del club ligure. Classe 2006, Martinelli è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano nel ruolo di portiere, tanto da essere seguito con attenzione da diversi club.

Il profilo di Martinelli risponde perfettamente ai criteri fissati dalla società. Dotato di una buona struttura fisica, riflessi pronti e qualità tecniche già ben sviluppate per la sua età, il giovane estremo difensore potrebbe arrivare con la formula del prestito secco di sei mesi. Una soluzione che permetterebbe alla Samp di rafforzare il reparto senza legarsi a lungo termine, offrendo al contempo al giocatore l’opportunità di accumulare minuti ed esperienza in un campionato competitivo come la Serie B.

L’eventuale operazione Martinelli sarebbe vantaggiosa anche per la Fiorentina, che potrebbe così valorizzare il proprio talento facendolo crescere in un contesto stimolante e con maggiori possibilità di scendere in campo. La mentalità e i margini di crescita del giovane portiere rappresentano aspetti particolarmente apprezzati dalla dirigenza blucerchiata, sempre attenta a costruire un progetto sostenibile nel tempo.

Nelle ultime ore, però, è emersa anche una possibile insidia. Alla corsa per Martinelli si sarebbe infatti aggiunto il Mantova, pronto a valutare seriamente l’opportunità di portare il portiere in Lombardia. Una concorrenza che potrebbe complicare i piani della Sampdoria, chiamata ora a decidere se affondare il colpo o virare su profili alternativi.

Il mercato invernale è ormai alle porte e la sensazione è che la Samp voglia muoversi con rapidità e decisione. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la pista Martinelli potrà trasformarsi in qualcosa di concreto o se il club sceglierà altre soluzioni per rinforzare il reparto dei portieri.