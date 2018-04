Marusic più de Vrij: l’Inter pensa al doppio ‘scippo’ in casa Lazio

L’esterno della Lazio, Marusic, è finito nel mirino dell’Inter. I nerazzurri pensano al montenegrino in caso di mancato riscatto di Cancelo

Doppio obiettivo di mercato biancoceleste per l’Inter. I nerazzurri hanno messo nel mirino, ormai da diverso tempo, Stefan de Vrij. Il difensore della Lazio è in scadenza di contratto e non rinnoverà l’accordo con il suo attuale club. L’Inter è in pole nonostante le smentite di Piero Ausilio. I nerazzurri però non si accontentano e potrebbero tentare un nuovo ‘scippo’ ai danni di Lotito, puntando su Adam Marusic.

L’esterno destro laziale, classe ’92, sta disputando una buona stagione e ha soffiato il posto a Dusan Basta. La dirigenza nerazzurra, stando a quanto riferito da fcinternews, avrebbe puntato il mirino proprio sul giocatore biancoceleste. L’Inter prima proverà a riscattare Joao Cancelo dal Valencia ma se non dovesse trovare un’intesa per il portoghese busserebbe alle porte della Lazio. Lotito però non farà sconti e chiederà almeno 20-25 milioni di euro.