Lazio, Marusic: «Una sconfitta pesante. Chiediamo scusa ai tifosi». Le parole dell’esterno biancoceleste

Adam Marusic ha commentato il derby nel post partita. Queste le sue parole dopo il pesante ko con la Roma di oggi, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio:

APPROCCIO SBAGLIATO – «Il loro gol subito ha cambiato la partita. Abbiamo provato a giocare, ma non ci siamo riusciti. Loro sono entrati con maggiore cattiveria in campo. Nel secondo tempo ci abbiamo provato, ma non era facile con quel passivo».

GOMITATA A MILINKOVIC – «L’arbitro ci ha detto che ora un normale contatto di gioco. E quindi non ha fischiato nulla. Non possiamo farci niente».

FUTURO – «Dovevamo avere maggiore cattiveria. Oggi è una sconfitta pesante. Chiediamo scusa ai tifosi. Ora dobbiamo ripartire, andare avanti e pensare alla prossima partita. Obiettivo? Dobbiamo fare il massimo in queste otto partite e poi vedremo».