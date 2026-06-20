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Materazzi: «Bastoni? Non ha commesso qualcosa di così grave. Mi sono rivisto un po’ in lui»

mauro.pioli

Published

2 ore ago

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Marco Materazzi

Marco Materazzi si racconta al Corriere dello Sport: «Bastoni? Non ha commesso qualcosa di così grave. Mi sono rivisto un po’ in lui»

Intervistato dal Corriere dello Sport, Marco Materazzi ha raccontato il suo rapporto con Cristian Chivu e ha analizzato il momento dell’Inter, soffermandosi sia sulle possibili mosse in entrata sia sulle uscite che potrebbero ridisegnare la rosa nerazzurra. Le sue parole anche su Bastoni:

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SU CHIVU «Da giocatore non parlava continuamente di tattica, ma evidentemente aveva dentro questa vocazione. Dopo il ritiro l’ho visto molto coinvolto nel lavoro con i giovani. A Cristian tutti hanno voluto bene. Io, lui e Stankovic abbiamo ancora una chat comune. Nel giorno dell’infortunio alla testa andammo tutti in ospedale perché eravamo preoccupati, poi tornammo più volte a trovarlo: questo racconta bene il rapporto che avevamo». 

PALESTRA – «Penso sia pronto. Ha già dimostrato di avere personalità e coraggio. Si può inserire molto bene in un gruppo che considero ancora il più forte». 

SU BASTONI – «Non ha commesso qualcosa di così grave. Mi sono rivisto un po’ in lui. A livello mediatico c’è stata un’esposizione eccessiva. Dal punto di vista personale, però, queste situazioni ti rafforzano. La sua fortuna, come fu per me, è avere alle spalle un ambiente che gli vuole bene». 

MILAN – «Anche se avessi la soluzione, da interista, non te la direi». 

MOURINHO «È l’allenatore giusto per il Real. Il suo gioco magari non entusiasma a livello estetico, ma porta risultati. Romperà gli equilibri e metterà pressione al Barcellona che ha tante certezze». 

MANCINI «Mancini? Lasciò la Nazionale qualche anno fa. Se ha voglia di tornare e di assumersi una grande responsabilità, allora può essere una soluzione importante». 

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