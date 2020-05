Matuidi: «Coronavirus? Ero nel panico, grazie a Dio ne sono uscito»

Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, racconta la sua reazione alla notizia della sua positività al Coronavirus

Intervenuto in una diretta su Youtube insieme a Medhi Benatia, Blaise Matuidi ha svelato la sua reazione dopo aver appreso di essere risultato positivo al test per il Coronavirus. Ecco le parole del centrocampista riportate da Juventus News 24.

«Siamo sempre impegnati, poi concentrati sul nostro lavoro. Ho preso il lato buono della cosa, siamo in salute. Ho preso il Coronavirus. Onestamente ero nel panico totale, grazie a Dio ne sono uscito. Non ho avuto nessun sintomo: quando mi hanno dato la notizia sono rimasto senza parole. Tu lo conosci il dottore? Gli ho detto: “Stai scherzando? Perché mi diresti certe cose”. Ero sotto shock. Grazie a Dio ho reagito e ora non ho più nulla, è la cosa più importante. Anche per la mia famiglia. Ho dovuto rassicurare tutti in Francia. Per alcune persone non è facile, noi stiamo bene e siamo in forma».