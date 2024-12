Mbangula: «Sempre un orgoglio segnare in prima squadra, spero di farne altri in futuro»

Le parole di Samuel Mbangula, esterno della Juve, dopo il pareggio ottenuto dai bianconeri in rimonta contro il Bologna in casa

Samuel Mbangula ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Juve contro il Bologna. Di seguito le parole dell’esterno bianconero.

GOL SEGNATO – «Bel gol, ma non sufficiente per vincere. Con le nostre qualità dovevamo vincere. Possiamo e dobbiamo fare meglio per le prossime gare».

COSA HA SENTITO DOPO IL GOL – «Un’emozione particolare segnare qui con la prima squadra. Provo orgoglio, spero di farne di più in futuro».