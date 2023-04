Mbappé esce allo scoperto: «Questo per me sarebbe un sogno»

Kylian Mbappé esce allo scoperto su un suo sogno nel cassetto: le dichiarazioni dell’attaccante francese sul futuro

Kylian Mbappé vuole partecipare alle Olimpiadi. L’attaccante del PSG ha svelato questo suo sogno nell’intervista rilasciata a France 3.

LE PAROLE – «Tutti sanno che ho sempre sognato di giocare alle Olimpiadi. Non dipende da me, ci sono dei parametri che entrano in gioco e non costringerò nessuno. Se non vorranno che sia presente, significa che non ci sarò. Ma per me sarebbe un sogno».