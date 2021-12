Mbappé spaventa il PSG: «Futuro? Potrebbe esserci una sorpresa»

Kylian Mbappé ha rilasciato nuove dichiarazioni in merito al suo futuro: parole che spaventano il PSG

Kylian Mbappé ha rilasciato nuove dichiarazioni in merito al suo futuro, in un’intervista a Paris Match. Parole che spaventano il PSG.

FUTURO – «Io ho l’ultima parola sulla mia carriera, nella mia famiglia parliamo ma i miei genitori non si sono mai imposti neppure quando ero bambino. Futuro? Passare da giovane promessa a professionista poi dal Monaco al Psg, è stato logico. Ora che si parla di carriera, potrebbe esserci spazio per una sorpresa. Tutto questo fa parte del bello dello sport. Possono succedere cose che cambiano i tuoi piani: è impossibile prevedere cosa farò nei prossimi 20 anni».

ESPERIENZA DI VITA – «Le esperienze di vita, i viaggi, i rapporti umani contano più dei soldi. Viaggiare, incontrare persone e culture diverse. Tutto questo viene prima del denaro. È l’esperienza di vita che conta più che fare soldi, anche se ovviamente questo aspetto è importante, perché abbiamo famiglie da proteggere. All’inizio non è stato facile. Anzi. Credo non sia stato facile neppure per i miei genitori. Ma per fortuna non mi hanno mai detto nulla riguardo al mio valore o somme di denaro. E hanno fatto bene. Come si fa ad educare un 14enne dopo avergli detto che vale milioni?».