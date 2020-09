McKennie, messaggio ai tifosi: «Grato di essere qui» – VIDEO

Sui canali ufficiali della Juventus è stato pubblicato un video messaggio di Weston McKennie, nuovo acquisto bianconero. Queste le sue parole.

«Weston McKennie è qui. Sono grato di essere alla Juventus per avere grandi ricordi qui allo Stadium. È un onore essere qua».

A message from our new No. 1️⃣4️⃣, @WMckennie! ⚪️⚫️#WelcomeWeston pic.twitter.com/kwmWQfNAqj

— JuventusFC (@juventusfcen) September 8, 2020