Napoli, fallito il primo tentativo di fuga solitaria: contro la Roma è mancato McTominay. Le pagelle

Le pagelle di Scott McTominay nel pareggio del Napoli contro la Roma: lo scozzese è meno brillante rispetto al solito e non concince la critica

Occasione sprecata per il Napoli: dopo il pari dell’Inter nel derby la squadra di Conte poteva subito provare una prima fuga in campionato portandosi a +5: invece una rete di Angelino nel finale rovina i piani dei partenopei. Tra le cose che ieri non hanno funzionato per gli azzurri c’è McTominay, lo scozzese è meno brillante del solito: spreca due grosse occasioni e soffre il duello con Kone. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – «Meno cattivo di altre volte, lì dove sa essere letale. Due occasioni sprecate e si fa rimontare da Koné. Perde Saelemaekers nell’azione del pari».

CORRIERE DELLO SPORT 5.5 – «Duello di 55 minuti molto intenso con Koné, a uomo, l’uno l’ombra dell’altro. Sbaglia un gol per tempo in area – i suoi gol – piazzando destri imprecisi. Sull’1-1 si perde Saelemaekers».

TUTTOSPORT 5 – «Cestina un rigore in movimento poi Konè lo ferma con un intervento più che al limite. Perde l’uomo sul gol giallorosso».

CORRIERE DELLA SERA 6.5 – «Recupera palla, la pulisce e fa ripartire l’azione. Tre tocchi e il Napoli è in area, il primo è sempre il suo. Errore finale».

LA REPUBBLICA 6 – «Domina in mediana, ma si perde due volte davanti alla porta».

IL MESSAGGERO 5.5 – «Ha la possibilità di raddoppiare, ma si fa rimontare da Konè in area di rigore e l’azione sfumata. Ha un’altra possibilità nell’avvio di ripresa, ma calcio alto. Si perde Saelemaekers sul cross dell’1-1 realizzato da Angelino».

IL MATTINO 5 – «Meno preciso del solito sotto porta ed anche distratto nell’azione che porta al pareggio: non segue Saelemaekers che la scodella per Angelino. Fallisce due occasioni su due sponde di Lukaku. La prima volta non ci arriva per un soffio su un’imbucata geniale di Big Rom. La seconda volta cerca il piatto destro come a Bergamo, ma calcia tra le braccia di Svilar. Si ritrova un’autostrada ma viene “recuperato” con un braccio galeotto da Konè».