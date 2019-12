Mercato Atalanta, ecco il punto sulle possibili trattative della Dea

Mercato Atalanta, da Caldara a Kulusevski: il punto sulle possibili trattative in entrata e in uscita del club di Percassi

Il mercato di gennaio si avvicina, e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini non rimarrà a guardare. La società ha come obiettivo quello di rinforzarsi anche in vista degli impegni europei da cui è attesa.

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle possibili trattative. Sempre viva l’ipotesi di un ritorno di Mattia Caldara, e nel frattempo di studia la posizione di Igor della Spal. Capitolo Kulusevski: gli orobici vorrebbero cederlo subito, su di lui oltre all’Inter è forte l’interesse del Manchester United.