Mercato Inter: in difesa occhi su Vertonghen, a parametro zero

Jan Vertonghen è stato vicinissimo questa estate a vestire la maglia della Roma: ora il centrale belga sembra interessare all’Inter

Jan Vertonghen sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. Il difensore belga, 33 anni, andrà a scadenza di contratto a giugno: su di lui c’è il vivo interesse dell’Inter.

Come riportato da Tuttosport, l’Inter potrebbe puntare sul difensore mancino (perfetto per la linea a 3 di Conte) la prossima stagione. Arriverebbe a parametro zero con due sponsor importanti: Eriksen ma soprattutto Lukaku, suo compagno di nazionale.