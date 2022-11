Inter, Scalvini e Musah per il futuro: le idee dei nerazzurri

L’Inter pensa al futuro e vuole rigarsi il look e per questo starebbe pensando a Scalvini e Musah per difesa e centrocampo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, se il centrale della Dea può essere un’idea estiva, quella dell’americano che sta facendo vedere ottime qualità al Mondiale è un interesse attuale. Con il Valencia si potrebbe ragionare per un prestito oneroso con obbligo di riscatto, ma tutto dipenderà dalle condizioni dettate dagli spagnoli. Le sue prestazioni in Qatar potrebbero alzare l’asticella delle richieste.