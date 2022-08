Mercato Juve, il rappresentante di Depay è in Italia: i dettagli

Le ultime sulla trattativa tra Juve e Memphis Depay: i dettagli

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, ci sono sviluppi nella trattativa per Memphis Depay alla Juve. Il suo rappresentante, l’avvocato Sebastien Ledure (coinvolto anche nella trattativa Lukaku-Inter), si trova in tribuna a San Siro per Inter-Spezia.

L’entourage di Depay e il Barcellona sono pronti a definire a breve la risoluzione del contratto dell’attaccante, mentre intanto procedono i colloqui anche con la Juve per trovare l’accordo sull’ingaggio.