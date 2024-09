Mercato Juve, SALTA il trasferimento in Arabia di quell’ex OBIETTIVO! Era pronto per le visite mediche: LA RICOSTRUZIONE

Mercato Juve, SALTA il trasferimento in Arabia! Era pronto per le visite mediche: ecco cosa è successo e tutti i dettagli



Sembrava tutto fatto per il passaggio dell’ex obiettivo del calciomercato Juve Galeno in Arabia Saudita ma, secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, la trattativa e l’affare con l’Al Ittihad sarebbe saltato. Le ultime:

PAROLE – «L’accordo di Galeno con l’Al Ittihad dal Porto è saltato stasera dopo l’accordo raggiunto questo pomeriggio. I due club non hanno completato le pratiche perché c’erano problemi sulla struttura dei pagamenti. Galeno aveva già salutato i compagni di squadra ed era pronto per le visite mediche, ma non c’è stato il via libera definitivo».