Mercato Milan, accordo totale per Gila: indiscrezione sul difensore spagnolo, con cifre e dettagli dell’operazione

Mercato Milan, svolta per Mario Gila: raggiunto l’accordo totale secondo una clamorosa indiscrezione. Tutte le cifre e i dettagli

Il Milan rompe gli indugi e piazza il primo grande colpo in vista della stagione 2026/27. Come riportato da Daniele Longo su Calciomercato.com, i rossoneri hanno raggiunto un accordo di massima per portare a Milano Mario Gila. Il difensore spagnolo, già valorizzato da Igli Tare ai tempi della Lazio, ha dato il proprio sì al club accettando ingaggio e durata del contratto. La trattativa con i biancocelesti è ormai alle battute finali: l’operazione dovrebbe chiudersi attorno ai 25 milioni di euro, consegnando a Massimiliano Allegri un centrale moderno, affidabile e capace di muoversi sia in una difesa a tre che a quattro.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Calciomercato Milan, Gila e la nuova architettura difensiva rossonera

L’arrivo dell’ex Real Madrid si inserisce nella strategia delineata da Allegri: un rinforzo di livello per ogni reparto. Con Gila, il pacchetto arretrato del Milan per il prossimo anno inizia a prendere forma:

Le conferme – Lo spagnolo si aggiungerà a Pavlovic, Gabbia, Tomori e De Winter, formando un reparto profondo e competitivo.

– Lo spagnolo si aggiungerà a Pavlovic, Gabbia, Tomori e De Winter, formando un reparto profondo e competitivo. Il percorso dei giovani – Il talento David Odogu, arrivato dal Wolfsburg nel 2025, dovrebbe partire in prestito per accumulare minuti, mentre il nuovo acquisto Andrej Kostic (bloccato dal Partizan per 3 milioni) inizierà nel Milan Futuro di Massimo Oddo in Serie D, con l’obiettivo di aggregarsi presto alla prima squadra.

L’accordo per Gila, in attesa solo degli ultimi passaggi formali, rappresenta il primo tassello di un mercato che vedrà il Milan impegnato anche nella ricerca di un mediano e di un nuovo numero 9, per completare la rosa competitiva richiesta da Allegri e aprire ufficialmente il nuovo ciclo rossonero.