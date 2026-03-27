Mercato Milan, occhi su Castro ma il Bologna fa muro: il messaggio recapitato alle pretendenti! La mossa del felsinei che gela i rossoneri

Il Milan continua a seguire con grande attenzione Santiago Castro, centravanti argentino classe 2004 del Bologna, individuato come uno dei profili più interessanti per rinforzare l’attacco in vista della stagione 2026/27. La pista, però, si annuncia complicata. Secondo il Corriere dello Sport, il club emiliano considera oggi il giocatore praticamente incedibile, almeno nelle intenzioni iniziali della dirigenza. Il quotidiano parla di un vero e proprio muro alzato da Claudio Fenucci, amministratore delegato rossoblù, e da Giovanni Sartori, direttore tecnico che aveva portato l’argentino in Italia nel gennaio 2024. La linea del Bologna sarebbe chiara: trattenere il proprio attaccante e costruire attorno a lui una parte importante del futuro immediato della squadra.

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I numeri di Castro spiegano la posizione del club rossoblù

La rigidità del Bologna si spiega anche attraverso il rendimento stagionale del giocatore. Castro ha già messo insieme numeri molto importanti tra campionato e coppe. In Serie A è arrivato a 7 gol e 2 assist, mentre nelle competizioni europee e nazionali ha aggiunto altre reti pesanti, confermando una crescita costante sotto la guida di Vincenzo Italiano. Le statistiche UEFA certificano inoltre la sua incidenza anche in Europa League, dove ha collezionato 2 gol e 2 assist. Per questo il club emiliano ritiene il suo centravanti una pedina fondamentale, soprattutto in un’estate in cui potrebbero già aprirsi riflessioni su altri elementi di primo piano della rosa.

Solo un’offerta fuori scala può cambiare lo scenario

Il quadro, quindi, è abbastanza definito: il Milan apprezza moltissimo Castro, ma il Bologna non vuole aprire la porta a una trattativa ordinaria. Sempre secondo Corriere dello Sport, solo una proposta davvero fuori mercato potrebbe spingere il club rossoblù a prendere in considerazione una cessione. Le indiscrezioni recenti parlano di una valutazione intorno ai 40 milioni di euro, cifra che rende l’operazione molto pesante anche per un club come il Milan, già impegnato a pianificare con attenzione le priorità dell’estate. Intanto, sul giocatore continuano a esserci attenzioni anche dall’estero, con sondaggi provenienti da Premier League e Liga. Ad oggi, però, il messaggio del Bologna resta netto: Castro è considerato uno dei pilastri del progetto e il club vuole trattenerlo almeno per un’altra stagione.