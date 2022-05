Mercato Milan, tris di colpi per l’Europa: il sogno resta Zaniolo

Il mercato del Milan potrebbe decollare da un momento all’altro dopo la cessione a RedBird: tre i sogni per l’estate rossonera, Zaniolo in cima alla lista

Il mercato del Milan potrebbe essere uno di quelli più importanti degli ultimi anni. La voglia di far bene in Europa spinge il Diavolo a provare a costruire una squadra che possa giocarsela contro tutti. L’idea di Maldini e Massara è quella di un tris di colpi importanti.

Il primo nome in cima alla lista è quello di Zaniolo della Roma. E’ lui il sogno per la trequarti rossonera, ma attenzione alla concorrenza della Juve. In mediana Renato Sanches è vicinissimo, mentre in difesa si studia il sorpasso sull’Inter per Bremer. Tre colpi da big per sorprendere tutti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.