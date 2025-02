Mercato Sampdoria, trattativa con il Venezia per lo scambio Candela-Venuti! Accardi al lavoro per chiudere l’affare

Potrebbe finire presto l’esperienza dell’ex Lecce e Fiorentina Lorenzo Venuti a Genova in quanto potrebbe presto fare ritorno in Serie A. Da quando è arrivato alla Sampdoria, non è mai riuscito a dare il meglio di sé e il ds Accardi sta valutando uno scambio molto interessante con il Venezia che porterebbe nel capoluogo ligure Candela. Secondo Gianluca di Marzio la trattativa sarebbe a un passo dall’ufficialità. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto.