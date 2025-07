Messi in Arabia Saudita: l’Al-Ahli avvia le trattative. Secondo L’Équipe, il club saudita è tornato alla carica per il campione del mondo, il cui contratto con l’Inter Miami scade a dicembre

Messi si trasferisce in Arabia Saudita? L’Al-Ahli ha avviato le trattative di mercato. Secondo L’Équipe, il club saudita è tornato alla carica per lui…

Un’indiscrezione che ha del clamoroso e che potrebbe ridisegnare la mappa del calcio mondiale. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano francese L’Équipe, il club saudita dell‘Al-Ahli avrebbe avviato le discussioni per portare Lionel Messi nella Saudi Pro League. Con il contratto dell’otto volte Pallone d’Oro in scadenza a dicembre con l’Inter Miami, si riapre una pista che già nel 2023 aveva infiammato il mercato, quando l’argentino rifiutò un’offerta stimata in oltre un miliardo di euro per scegliere l’avventura in MLS. Questa volta, però, lo scenario è diverso, e le stesse parole di Messi del passato gettano una nuova luce sulla fattibilità dell’operazione.



In una vecchia intervista al Time, ripresa da L’Équipe, il campione argentino aveva infatti svelato i retroscena della sua scelta, ammettendo che il suo primo, vero desiderio era un altro: «Avevo diverse opzioni sul tavolo. La mia prima opzione era tornare a Barcellona, ma non è stato possibile». Un ritorno svanito che aprì la porta a due sole alternative concrete, come spiegò lui stesso.

«Era l’Arabia Saudita o la MLS, ed entrambe le opzioni mi sembravano interessanti» Messi aveva elogiato il progetto saudita, definendola una «competizione molto affascinante» e una destinazione che lo aveva «attirato», anche in virtù del suo ruolo di ambasciatore del turismo del paese. Queste dichiarazioni del passato rendono il nuovo tentativo dell’Al-Ahli molto più di una semplice suggestione. Con il contratto a Miami vicino alla scadenza e un interesse mai nascosto per il progetto saudita, il fondo sovrano PIF è pronto a mettere sul piatto un’altra offerta faraonica per convincere, questa volta, il più grande di tutti a chiudere la carriera nel loro campionato, magari al fianco del suo eterno rivale Cristiano Ronaldo.



Il suo Mondiale per Club si è chiuso con un bilancio a due facce. Dopo aver trascinato l’Inter Miami a una storica qualificazione agli ottavi, con tanto di gol decisivo su punizione contro il Porto, la sua avventura si è interrotta bruscamente di fronte allo strapotere del PSG, con un’amara eliminazione per 4-0 che potrebbe aver accelerato le sue riflessioni sul futuro.