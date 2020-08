Messi, casa a Milano: l’Inter lavora dietro le quinte?

Lionel Messi acquista casa a Milano e non si fermano le voci che lo vorrebbero all’Inter: il club lavora dietro le quinte?

Nuovo acquisto per Lionel Messi, che fa sognare i tifosi nerazzurri. La Gazzetta dello Sport riprende l’indiscrezione di Sportmediaset e annuncia che la Pulce ha comprato un super attico a Milano, proprio di fronte alla sede dell’Inter, nell’esclusivo quartiere di Porta Nuova.

L’acquisto dell’argentino arriva pochi giorni dopo quello del papà Jorge, che ha acquistato un appartamento nella zona Joe Colombo. Nonostante le smentite del club nerazzurro, sembra esserci una trama sotto: Messi, infatti, è in scadenza di contratto nel 2021 con il Barcellona e per ora non c’è aria di rinnovo. Un’operazione simile porterebbe con sé interessi economici enormi per l’impero Suning, dunque è normale che i proprietari del club non vogliano scoprirsi. Ma qualcosa dietro le quinte si muove.