Messi e De Paul brillano in Leagues Cup: l’Inter Miami adesso sogna in grande

Messi e De Paul brillano insieme contro l’Atlas nell’ultima sfida in Leagues Cup: l’Inter Miami adesso sogna in grande

Lionel Messi, fuoriclasse argentino e sette volte Pallone d’Oro, continua a incantare in MLS. Nell’ultima sfida di Leagues Cup, ha guidato l’Inter Miami alla vittoria per 2-1 contro l’Atlas Guadalajara, servendo due assist da manuale. A rendere ancora più speciale la serata, l’esordio convincente di Rodrigo De Paul, centrocampista dinamico e grintoso, appena trasferitosi dall’Atlético Madrid al club della Florida.

L’ingresso di De Paul, noto per la sua instancabile corsa e la versatilità tattica, ha subito portato energia e carattere al centrocampo. Compagno fidato di Messi nella Nazionale argentina, con cui ha vinto la Coppa America nel 2021 e il Mondiale nel 2022, De Paul ha dimostrato grande affiatamento con il numero 10 anche in maglia rosa.

Durante il match, De Paul non ha esitato a difendere Messi da alcune provocazioni avversarie, riaffermando il suo ruolo di “guardiano” già visto in Selección. La scena più emblematica è arrivata dopo il gol decisivo: Messi, con il consueto ardore, ha esultato in faccia all’uruguaiano Coccaro, subito abbracciato da un De Paul emozionato. A fine gara, l’ex centrocampista dei Colchoneros ha dichiarato: “Voglio aiutarlo a vincere ancora. Giocare con lui è un onore. Abbiamo conquistato tanto con l’Argentina e ora voglio farlo anche a livello di club”.

Messi, sempre più leader anche fuori dal campo, ha espresso entusiasmo per l’arrivo dell’amico: “Rodrigo porta energia e intensità. Allenarsi in questa umidità non è da tutti. È un valore aggiunto per noi”. Con un gruppo già impreziosito da stelle come Luis Suárez (ex Barça e Uruguay), Sergio Busquets, Jordi Alba e Javier Mascherano, l’Inter Miami punta decisamente in alto.