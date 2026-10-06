Messi, è arrivato il momento dell’addio all’Argentina: il messaggio

Lionel Messi giocherà nella notte tra il 6 e il 7 ottobre l’ultima partita con la nazionale argentina contro il Benin: prima della sfida del Monumental il numero 10 ha affidato ad Adidas Football un emozionante messaggio ai tifosi

Sta per calare il sipario su una delle storie più importanti del calcio mondiale. Lionel Messi si prepara infatti a disputare la sua ultima partita con la nazionale argentina, mettendo fine a un percorso iniziato oltre vent’anni fa.

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L’appuntamento è fissato nella notte italiana tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, quando l’Argentina di Lionel Scaloni affronterà il Benin in amichevole al Monumental di Buenos Aires. Il calcio d’inizio è previsto per l’1:00 italiana.

A poche ore dalla partita, Messi ha affidato le proprie emozioni a un video pubblicato da Adidas Football. Un breve messaggio che accompagna il numero 10 verso l’ultima notte con l’Albiceleste e che è stato riportato integralmente anche dall’emittente argentina DeporTV.

ADDIO ALL’ARGENTINA – «È arrivato il momento. Me ne vado in pace. Ho dato tutto. Questa maglia è stata il mio sogno, il mio orgoglio e la mia vita. Grazie per avermi voluto così bene, mi mancherete».

Una serata destinata inevitabilmente a entrare nella storia del calcio argentino. La FIFA ha confermato ufficialmente che quella contro il Benin sarà l’ultima presenza di Messi con la Selección, mentre il Monumental si prepara a salutare per l’ultima volta con la maglia dell’Argentina il suo capitano.