Messias: «Maldini è una leggenda, al Milan mi trovo benissimo»

Junior Messias racconta le sue prime settimane in rossonero ai microfoni di MilanTV nel formato On The Road. Le sue dichiarazioni.

AMBIENTAMENTO – «Sono stato bene in questi primi giorni, è una città più moderna rispetto a Torino. Venivo spesso a Milano per il consolato brasiliano. Devo ancora trovare casa, stavo aspettando l’arrivo di mia moglie da Crotone, vediamo dove è più comodo per lei e per i bambini. Piano, piano ce la facciamo. Sono appena arrivati. Sono felice, loro sono un supporto grandissimo»

SUI PRIMI GIORNI A MILANELLO – «È stata una bella esperienza. Il Centro Sportivo è importante e attrezzato, lavorare col mister e con Ibra è un piacere. Penso a Dida, penso ai brasiliani che hanno giocato qua rivoluzionando il calcio. Il direttore Maldini è una leggenda. Quando penso al Milan penso alla storia. L’anno scorso ho fatto un’intervista e ho capito di essere diventato un calciatore quando, dovendo studiare gli avversari, ho trovato un video sul Milan.»

SOPRANNOME – «Mi chiamavano Mico, è una scimmietta. I miei fratelli hanno iniziato a prendermi in giro, io mi arrabbiavo ma è rimasto il mio soprannome.»

PRIMI CALCI AL PALLONE – «Sono di Patinga. Ho iniziato a giocare lì come attaccante esterno.»

FAMIGLIA– «La cosa più importante dopo mia moglie e i miei figli. Il mio papà non mi ha mai dato niente, mi ha detto se vuoi vai e prendi. Fiero dell’educazione che mi hanno dato. Io guardavo papà, ho imparato con lui a lavorare. So fare un po’ di tutto, muratore, elettricista, grazie a lui. Sono stato il figlio che è stato di più con loro. Ed erano felicissimi alla firma col Milan, era quello che volevano loro. Mia madre è molto credente. Una mia zia, che aveva fatto una preghiera, mi ha detto che sarei diventato calciatore in Europa, in una big. Non ci credevo più, e sono felice. E mia mamma è felicissima. E fa capire che dio veramente esiste: avevo 18-19 anni, era già tardi per fare il calciatore”»