Messias si gode Ibrahimovic «II più forte con cui ho giocato»

Junior Messias ha esaltato Ibrahimovic: è il calciatore più forte con cui il brasiliano ha giocato, CR7 l’avversario più difficile

Junior Messias, sul canale Twitch degli Autogol, ha esaltato Ibrahimovic:

«Ibrahimovic è il compagno di squadra più forte con cui ho giocato, la voglia che ha a 40 anni è impressionante. Il vetro rotto ieri? Era molto carico. Una volta in spogliatoio mi ha dato un calcio in faccia ma in generale mi apprezza perchè parlo poco e lavoro molto. Calciatore più forte contro cui ho giocato? Cristiano Ronaldo».

