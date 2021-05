Milan a caccia del vice-Ibrahimovic: piace Vlahovic, ma il centravanti è già in casa

Il Milan si muove alla ricerca del vice-Ibrahimovic: piace Vlahovic, ma il centravanti i rossoneri potrebbero averlo già in casa

La Champions vicina indica la strada del mercato del Milan secondo Maldini: la conferma di un gruppo giovane e in crescita, con Tomori simbolo dei talenti scovati. Lo riporta l’edizione de La Repubblica in edicola questa mattina.

Se 50 milioni per Vlahovic sono troppi, perché non pensare che in fondo un centravanti di livello internazionale c’è già? Si chiama Rebic ed è vicecampione del mondo.