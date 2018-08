L’ex portiere e dirigente del Milan, Christian Abbiati ha rilasciato un’intervista ai microfoni di RMC Sport, parlando del club rossonero e di un suo possibile ritorno

Christian Abbiati, ex portiere e team manager del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RMC Sport parlando anche di un suo possibile ritorno in rossonero. Abbiati ha lasciato la società rossonera solo qualche settimana fa, ma stando alle sue parole, a breve non è esclusa la possibilità di rivederlo a Casa Milan. L’ex estremo difensore ha dichiarato, difatti, che a settembre prenderà un caffè con Leonardo e Maldini e poi deciderà il suo futuro. Sui due nuovi dirigenti, l’ex portiere ha ammesso di essere colpito dal loro ritorno, il quale ha permesso alla società di fare un passo in avanti.

Immancabile una dichiarazione sul tecnico rossonero, suo compagno di squadra per anni, Gennaro Gattuso: «Rino è un grandissimo e lo ha già dimostrato, ha tirato fuori il meglio da tutti i suoi giocatori, concludendo il girone di ritorno della scorsa stagione con 40 punti. Contro il Napoli, sarà un po’ teso perché c’è molta aspettativa per l’esordio, soprattutto perché contro il Napoli di Carlo Ancelotti, il suo maestro». Infine, Abbiati ha affermato che il match di sabato sera contro i partenopei sarà una sfida molto dura per il Milan, ma la squadra ha tutte le carte in regola per giocarsela e vincere.