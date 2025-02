Milan, Abraham sull’arrivo di Walker in rossonero: «Vi svelo cosa gli ho detto per convincerlo a venire al Milan»

L’attaccante inglese in prestito dalla Roma, ha rivelato il dialogo con Walker per convincerlo a sbarcare in rossonero. Le parole

L’attaccante del Milan Tammy Abraham ha parlato ai microfoni di CBS Sports Golazo dell’attuale stagione con i rossoneri fino a questo momento e della sua esperienza in Italia. A seguire le sue parole.

PAROLE – «Giocando con Conceicao e Josè, entrambi credono davvero in ciò che vogliono raggiungere. Sono motivati, grandi lavoratori e vogliono il meglio da te. Lo otterranno, non importa cosa accada. Come giocatori, abbiamo tutti bisogno di quella spinta per dare il massimo… Sono un vincente, voglio vincere, credo che si viva una volta sola, quindi godetevi sempre il vostro tempo, cercate di giocare con un sorriso sul viso. Io sto vivendo il mio sogno. La prima cosa che ho detto quando sono arrivato qui è stata che era il momento di spiegare le ali e provare qualcosa di diverso».

WALKER – «Non c’è posto migliore dell’Italia per imparare la cultura e il calcio. La vita è bella qui, quindi è sicuramente una bella esperienza. Quando Walker mi ha chiamato, la risposta è stata chiara e ovvia. Gli ho solo detto quanto è grande questo club, quanto è meraviglioso, la mia esperienza finora. Non è stata una decisione difficile».