Le parole dell’ex Milan Albertini sulla corsa scudetto e il cammino finora in campionato della squadra di Pioli

Demetrio Albertini fa le carte dal campionato di Serie A, che vede per il momento il Milan in testa alla classifica. Le parole a La Gazzetta dello Sport dell’ex centrocampista rossonero e della Nazionale.

Corsa scudetto – «All’inizio dell’anno avrei puntato sulla Juve e in seconda battuta sull’Inter. La prima fase ha detto che Milan e Napoli hanno le carte in regola per poter ambire al risultato, ma credo che la Juve resti la più attrezzata per vincere».

Sogno Milan – «Scudetto alla squadra di Pioli? Perché no? Conterà molto la gestione delle flessioni che arriveranno durante la stagione. Nei momenti di difficoltà serve il supporto e il contributo di tutte le componenti: società in primis, poi allenatore, squadra e anche i tifosi».

LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU MILANNEWS24.COM