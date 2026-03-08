Milan, Allegri tiene i piedi per terra dopo la vittoria con l’Inter: «Loro han 7 punti di vantaggio, sono tanti e sono ancora i grandi favoriti del campionato!»

Milan, Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo il derby con l’Inter. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero

Massimiliano Allegri a Dazn dopo Milan Inter. Queste le sue dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Sulla distanza con l’Inter: «L’Inter ha 7 punti di vantaggio, sono tanti ed è ancora la squadra più forte. I ragazzi sono stati bravi. Dobbiamo essere contenti perché era importante fare risultato stasera. Ora a marzo si decide la stagione con le partite che contano».

Su cosa ha detto Cardinale alla squadra dopo la vittoria: «Non lo so io ho parlato con la squadra e poi sono uscito. Ci hanno fatto i complimenti ma ora bisogna continuare a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo».

Sulla prestazione: «Nel primo tempo abbiamo corso molto, nel secondo invece ci siamo abbassati e abbiamo concesso qualche cross. Grandi occasioni, escludendo quella di Dimarco, non ce ne sono state. Abbiamo difeso in maniera ordinata. L’Inter, detto questo, resta la grande favorita per il campionato».

L’INTERVISTA COMPLETA AD ALLEGRI