«Milan, quest’anno non è mai stato così»: l’analisi di Calcagno

L’analisi di Domenico Calcagno, giornalista del Corriere della Sera, sulla stagione del Milan. Tutti i dettagli

Domenico Calcagno, nel suo commento sul Corriere della Sera, dà questa lettura della vittoria del Diavolo a Firenze:

«Il Milan sta bene e gioca bene. Pioli è pronto per aggredire quello che manca della stagione. Non lo scudetto, ché quello ormai dipende solo dall’Inter, ma un secondo posto largo e l’Europa League. Leao è nella forma migliore dell’anno ed è stato troppo per la Fiorentina: col suo assist e il suo gol ha inchiodato i viola. Mancava Theo Hernandez ma l’assenza non si è quasi avvertita».

