Milan, Baresi: «Porto scorbutico, avversario non semplice»

La leggenda del Milan Franco Baresi ha parlato in vista del match contro il Porto

Franco Baresi, storico ex calciatore del Milan, ai microfoni di Milan Tv ha parlato in vista dell’impegno in Champions League dei rossoneri contro il Porto.

SUL PORTO – «Il Porto non è mai un avversario semplice. Sono scorbutici da affrontare e con giocatori di qualità. Bisogna stare attenti e in passato li abbiamo sempre sofferti».

SUL MILAN ATTUALE – «Il Milan è cresciuto moltissimo in questi due anni. Siamo tornati in Champions dopo 7 anni e siamo tornati in questa competizione con voglia. Abbiamo giocato all’altezza delle nostre avversarie e sono convinto che in 11 contro 11 con l’Atletico non l’avremmo mai persa. Abbiamo dimostrato di giocare con determinazione, qualità e personalità. Il Milan deve sempre rimanere ai massimi livelli».

