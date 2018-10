Milan-Betis, Reina: «Abbiamo fiducia in Gattuso. Possiamo fare bene»

Al termine della sfida persa con il Betis, di fronte ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Reina, portiere del Milan

«A volte si sbaglia, bisogna voltare pagina e ripartire dagli errori», queste le prime parole di Reina, dopo la sconfitta casalinga contro il Betis. L’estremo difensore, a Sky Sport, ha poi aggiunto: «Il Betis è una squadra che palleggia molto bene, dovevamo leggere meglio le situazioni e avere più umiltà: oggi dovevamo sapere che c’era da soffrire e poi fare il nostro gioco. Adesso non siamo sereni, ma non bisogna cercare colpevoli». In chiusura Reina ha parlato anche di Gattuso: «C’è assoluta fiducia nel mister: dobbiamo lavorare come prima, questa squadra può far bene, non tutto è buio».