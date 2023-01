Milan, Brocchi: «Ibrahimovic ora è un’assenza pesante»

Le parole di Cristian Brocchi, ex giocatore del Milan, sulla finale di Supercoppa italiana contro l’Inter. I dettagli

Cristian Brocchi, ex giocatore del Milan, ha parlato a Tuttosport della finale di Supercoppa italiana contro l‘Inter e di Zlatan Ibrahimovic.

PAROLE – «Il Milan gioca sempre per vincere. Ha più consapevolezza dell’anno scorso perché ha giocatori che hanno fatto uno step in più. L’Inter è una squadra consolidata. Ibrahimovic È stato fondamentale per creare una mentalità vincente in un gruppo giovane. Ora è un’assenza pesante».