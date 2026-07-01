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Calciomercato

Milan, dopo Goncalo Ramos caccia al difensore: il sogno è Van Dijk, Inacio l’obiettivo concreto

Published

3 ore ago

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Van Dijk

I rossoneri lavorano per completare la rosa: il centrale è la prossima priorità del mercato estivo. Sogno Van Dijk

Il Milan ha già messo a segno il primo grande colpo dell’estate con l’ufficialità di Gonçalo Ramos, arrivato dal PSG e legato al club rossonero con un contratto fino al 2031. Per la dirigenza guidata da Gerry Cardinale e dal tecnico Ruben Amorim, l’acquisto del nuovo centravanti rappresentava la priorità assoluta, centrata in tempi molto rapidi.

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Archiviata l’operazione in attacco, l’attenzione si sposta ora sulla difesa, reparto che necessita di un rinforzo di alto livello. Il nome che accende la fantasia dei tifosi è quello di Virgil van Dijk, leader del Liverpool e della nazionale olandese. Secondo le indiscrezioni, Zlatan Ibrahimovic avrebbe espresso già nei mesi scorsi il desiderio di portare un giocatore del suo calibro a Milanello. L’ostacolo principale resta l’elevato ingaggio, oltre alla volontà del difensore di affrontare una nuova esperienza.

Più percorribile, invece, la pista che conduce a Gonçalo Inacio, centrale dello Sporting CP e pupillo di Amorim ai tempi dell’esperienza in Portogallo. Il classe 2001 garantisce qualità, personalità e ampi margini di crescita, ma per convincere il club portoghese serviranno circa 30-40 milioni di euro. Un dettaglio che alimenta le speranze rossonere riguarda il procuratore del difensore, lo stesso dell’allenatore del Milan. Un particolare che potrebbe favorire i contatti nelle prossime settimane.

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